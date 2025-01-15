林俊憲：罷藍委成案後民進黨勢必全力投入

綠委林俊憲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月15日電（記者 楊騰凱）賴清德嫡系人馬、民進黨籍“立委”林俊憲今日受訪表示，他評估，民間對藍委發動的罷免案，至少都會通過第二階段連署。只要通過連署，民進黨就必須全力投入，民進黨已經沒有思考要不要參與的選項。



民進黨團總召柯建銘日前宣布要對中國國民黨籍區域“立委”展開大罷免，也要罷免國民黨籍“立法院長”韓國瑜的院長職務，形成“雙罷”。



台灣民選公職罷免案共分三個階段辦理，第一階段為提議，提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。第二階段為連署，連署人數需達原選舉區選舉人總數10%以上。第三階段為實際投票，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免案即為通過。



民進黨是不是被支持者推著往前走，必須推動對藍委的大罷免？



林俊憲說，罷免要成功，必須要由公民團體自主性發起，有社會力的加入，最後投票才會成功。政黨發起的罷免，絕對不可能成功。



林俊憲指出，現在民進黨應該看到了，整體社會民怨出口就在於發起大罷免行動，該檢討的是藍白在“立法院”亂搞，進而激起這麼大的民怨。



他認為，民進黨現在要思考的是，目前串連起來的各個罷免案，至少都會通過第二階段的連署門檻。那麼屆時民進黨就要思考，應該扮演什麼角色？而不是還在想要不要參與，已經沒有這樣的選項了。民進黨勢必要參與，通過第二階段連署的罷免案，民進黨都應該要全力投入。