綠民代發布大罷免民調　有八成贊成

超過8成的民眾同意，如果“立委”做不好，人民有權利可以罷免他。（照片：TPOC台灣議題研究中心提供） 中評社台北1月15日電（記者 張穎齊）民進黨籍不分區“立委”沈伯洋今天偕6名綠營縣市議員，發布全台大罷免民調公布，指出超過5成的民眾不滿意藍白“立委”在“國會”中的表現，也有高達8成民眾認為“行使罷免是人民的基本權力”，意味著藍白所聲稱自己“代表6成民意”並非事實。



沈伯洋、民進黨新北市議員林秉宥、桃園市議員魏筠、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、新竹縣議員歐陽霆、無黨籍苗栗縣議員曾玟學15日在台大校友會館，召開“全國大罷免民調公布”與“回應民意我不缺席”記者會。



沈伯洋開場表示，藍白毀憲亂政，劣跡斑斑。TPOC台灣議題研究中心民調數據，證明真正的民意是不滿現在藍白在“立法院”行為，藍白甚至屈從於中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁，且有近3成表示“非常不滿意”，凸顯藍白“立委”近一年來，所作所為悖離多數民意。



林秉宥表示，藍白主張修《公職人員選舉罷免法》，有55.9%的民眾認為將罷免門檻提高到“同意罷免的票數要比當初當選的得票還要多”這個門檻不合理。



黃守達說，超過8成民眾認同，公民有權罷免不適任之“立委”，悖調查結果表明超過4成民眾不支持修法，遠超過支持之民眾。



曾玟學表示，12月16日強行在委員會通過初審的提高罷免門檻修法，更是有過半數民眾認為不合理，就連民眾黨支持者亦有51%認為不合理，顯示多數民意反對形同沒收罷免權之修法，呼籲藍白在法案協商冷凍期限16日後，切勿強行表決選罷法修惡，切勿再與公民為敵。