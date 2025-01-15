方文山操刀台中蛇年春聯　盧秀燕曝兩人關係

盧秀燕與方文山秀出台中市府推出的蛇年春聯。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天發表市府蛇年春聯，今年市府創紀錄推出3款春聯，還是由藝術家方文山執筆書寫，相當珍稀。市府邀請方文山出席活動與盧秀燕同台秀春聯。盧秀燕透露，其實她上任就邀請方文山擔任台中市政顧問，方曾在台中生活，又有書法底子，所以她今年親自拜託方老師操刀春聯，促成跨界合作，相信會造成轟動。



台中市政府15日舉辦“迎新揮毫贈春聯”活動，盧秀燕親自發表市府推出的蛇年春聯共有3款，分別是“蛇現幸福”、“蛇咪龍賀”、“福兆蛇年”，並宣布春聯執筆者為知名詞曲創作人、藝術家方文山，他也親臨現場展示春聯，並與盧秀燕、國民黨籍“立法院副院長”江啟臣等人一同迎新揮毫，寫下“蛇現幸福，富市台中”向市民朋友賀年。



盧秀燕表示，市府今年推出3款蛇年春聯，其中“蛇現幸福”是各家戶都會發放的版本。另外“蛇咪龍賀”、“福兆蛇年”則是隱藏版，民眾若喜歡要於指定時間、地點索取，去年市府在龍年也推出一款隱藏版的“龍賺大錢”春聯，大獲好評，今年加碼推出兩款隱藏版春聯，要滿足市民朋友的需求。



盧秀燕指出，今年台中市推出的蛇年春聯並特別邀請方文山老師操刀，大家可能不知道，方文山身兼台中市政顧問已經6年了，是她擔任市長親自聘任，方文山也對台中的藝文政策有不少建言，她印象很深刻，就是方文山曾當面建議市府要推廣書法教育，方老師的書法底子很好，所以她今年親自打電話拜託，獲得首肯，台中市3款由方文山親筆書寫的蛇年春聯，相信會造成轟動。



方文山表示，他母親是台中人，他小時候就在烏日就讀小學，所以與台中有淵源，承蒙盧秀燕市長看得起，邀請他書寫蛇年春聯。不過，他要強調自己不是書法家，只是對書法愛好的業餘毛筆字書寫者。語畢逗得現場哄堂大笑。