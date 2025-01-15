洛杉磯野火肆虐　徐佳青：僑胞有財損但安全

“僑務委員會委員長”徐佳青。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）美國加州洛杉磯野火持續肆虐，火勢已延燒相當於華盛頓特區面積的土地，造成至少24人死亡。對此，“僑務委員會委員長”徐佳青今天在“立法院”答詢時提及，目前僑胞人身安全未受到傷害、但財損不少，至少有8戶房舍被燒毀，還有車輛等等財損，相關安置計劃有僑團提供協助，“僑委會”也有成立兩個急難救助協會，希望幫助旅外僑胞，若臨時遇到狀況可以尋求協助。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請徐佳青出席報告“因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大“我國”經貿實力”，並備質詢。



洛杉磯野火自7日起持續延燒，截至目前已有至少24人死亡，超過1萬2千棟建築被燒毀或受損，逾10萬人被迫撤離家園，由於南加州華僑人數眾多，朝野“立委”今天都問及台僑安危。



中國國民黨籍“立委”徐巧芯質詢時說，她接到很多僑民反映，許多人亦在尋找避難地點，“僑委會”對此會否提供協助 ？



徐佳青表示，台僑或是華僑有具體聯繫，已經掌握相關災損狀況，洛杉磯大火分三大塊未完全撲滅，這兩天也有焚風再起，洛杉磯撤離民眾已經高達19萬，“僑委會”在群組中都有彙整資訊，幾個主要社團彙整震災情形，包含洛杉磯台灣會館、洛杉磯台美商會、中華會館、慈濟總會、佛光山分會、海外鄉親關懷聯合會等等，都提供災民避難協助。



徐佳青也說，洛杉磯大火確實在比較多華人區，目前僑胞人身安全未受到傷害、但財損不少，有八戶房舍被燒毀，還有車輛、個人文件等等財損，因為大火還在持續中，風向隨時改變，住在靠近可能波及地區的僑民優先撤離，先保障人身安全，至於重要的個人文件或私密財產都先移走。



徐佳青強調，洛杉磯辦事處統一指揮，僑務組有設立僑教中心，積極跟大洛杉磯地區僑社密切聯繫，確定能提供多少援助跟災損狀況。“僑委會”也有成立兩個急難救助協會，希望幫助旅外僑胞，若臨時遇到狀況可以尋求協助。