方文山：漢字是藝術文字　令人著迷

方文山致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）知名詞曲創作人、藝術家方文山今年受邀替台中市政府書寫蛇年春聯，今天出席春聯款式發布會，對於中國國民黨籍市長盧秀燕以“書法家”相稱，他謙虛表示，自己不是書法家，只是業餘愛好者，世界上衹有漢字昇華為藝術的層次，書法之美令人著迷。他也建議，公部門可以推廣書法教育，傳承傳統文化。



台中市政府15日舉辦“迎新揮毫贈春聯”活動，盧秀燕親自發表市府推出的蛇年春聯，共有3款，分別是“蛇現幸福”、“蛇咪龍賀”、“福兆蛇年”，並宣布春聯執筆者為知名詞曲創作人、藝術家方文山。他也親臨現場展示春聯，並與盧秀燕、國民黨籍“立法院副院長”江啟臣等人一同迎新揮毫，寫下“蛇現幸福，富市台中”向市民朋友賀年。



方文山致詞表示，他不是書法家，還不到專精書法的境界，他只是愛好書法，業餘的毛筆字書寫者，所以這次是承蒙盧秀燕市長看得起他，讓他有替市府書寫春聯的機會。



方文山說，他對書法之美相當著迷，書法非常神奇，世界上唯一能夠昇華成藝術層次的文字就是漢字，你的西班牙語再好、法語再好，也不會有人專程去看你書寫法文、西班牙文，唯有漢字書法，會成為藝術、成為美學，書法的“濃、淡、枯、潤”，包括是否留白、技法、排版，處處是藝術，是非常值得推廣的傳統文化。