綠民代挺大罷免　地方動起來連署

綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月15日電（記者 張穎齊）民進黨籍不分區“立委”沈伯洋偕6名縣市議員15日發布全台大罷免民調，沈伯洋等人更宣示不能只針對幾位藍委罷免，應進行大罷免，且第一階段連署就要介入協助公民團體。但賴清德稱尊重公民團體自主發起的行動，被認為是踩剎車，是否不同調？沈伯洋說，賴清德有自己的步調、贊成提“釋憲”，但他們是民代，不能缺席、要站出來；無黨籍苗栗縣議員曾玟學更說，第二階段才介入來不及，第一階段就要介入協助。



沈伯洋、民進黨籍新北市議員林秉宥、桃園市議員魏筠、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、新竹縣議員歐陽霆、無黨籍苗栗縣議員曾玟學15日在台大校友會館開“全國大罷免民調公布”與“回應民意我不缺席”記者會。



媒體問，賴清德踩剎車，被解讀是要民進黨不要介入罷免，如今是確定介入嗎？在座的都是為2026備戰？



沈伯洋回應，賴清德有自己步調提“釋憲”，但他們是民代，8成民眾挺支持人民有行使罷免權力，都認為這是重要的事，民代不能缺席，要站出來。他在“立院”更要捍衛，國民黨已整體腐爛，跟著國民黨“立院”黨團總召傅崐萁投票，因此他認為不能只是罷免1、2位藍委，大罷免很重要，讓國民黨感受到人民的憤怒，比如他對他現在戶籍所在的台北市大安區藍委羅智強就很不滿，針對公民團體連署、格式、策略等，他都願意能夠回應協助。林秉宥說與自己的2026選舉無關，他們是亡命之徒。黃守達說，罷免與整體2026有關，當然希望換掉不適任藍委。



今天的記者會是民進黨已討論好全黨一致力挺介入第一階段罷免連署？沈伯洋重申，賴清德講得非常清楚，尊重現在民意，沒人要踩剎車，這也不用全黨有共識，即便林俊憲等人認為第二階段再介入，但如今那麼多民意需要幫忙時，他們民代當然要提供協助。



曾玟學說，公民團體不會只收滿第一階門檻就好，一定要多收，預備二階門檻，時間太緊湊，民進黨若第二階才介入協助，有些選區可能無法罷免成功，因此民代應盡力提供協助；比如沈伯洋責任區囊括台北市、花蓮縣，為何要進行大罷免時代？因藍白已無法讓人信任，加上藍委提出修法，要將陸配取得身分證時間由6年改4年，百萬大軍投票將摧毀台灣民主制度，還用台灣健保，大陸人口遷徙稀釋台灣。

