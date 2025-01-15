草屯補選激戰！綠控藍選將財產暴增提告貪污

蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡（左）、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴按鈴告發簡賜勝貪污。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月15日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長缺額18日補選，投票進入倒數階段，藍綠陣營激烈攻防。民進黨籍候選人蔡銘軒競選總部今天赴南投地檢署按鈴告發國民黨候選人簡賜勝涉嫌違反《貪污治罪條例》，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、競總發言人陳紀衡表示，簡擔任縣議員期間，財產暴增近新台幣億元，顯與公職收入不符，涉犯財產來源不明罪，請選民務必拒絕貪污政客！



陳紀衡表示，簡賜勝對於其財產爭議，持續模稜兩可，不願充分說明，其實簡的情況與國民黨籍台北市議員陳重文的台智光弊案相似，去年12月24日台北地方法院判處陳重文8年6月徒刑。台智光公司是台北市政府光纖網路委外建設得標廠商，陳重文利用職權施壓台北市社會局，委請台智光就社會局下轄各公托中心辦理監視器系統雲端建置案，自己在另外成立立錡雲端公司來承攬台智光的監視器業務。



陳紀衡指出，簡賜勝的總福營造同樣承攬縣府標案，有過之而不及，簡賜勝擔任議員期間強力爭取九九峰遊憩園區，而該園區的工程標案，卻是由其創辦的總福營造直接承攬，這不只是違反公職人員利益衝突迴避而已，而是涉嫌貪污治罪條例第6條，對於主管、非主管監督事務圖利罪，“簡直是台智光案的南投版”。



陳玉鈴表示，簡賜勝任職公職10年間，依據他自己的申報資料，存款總共增加了新台幣1287萬8406元、土地增加了6筆價值逾4570萬元、建物增加了2筆價值逾2420萬元、基金增加了85萬3347元、股票價值增加了1820萬8426元、保險增加了9筆，總資產增加破億！議員的年收入約新台幣120萬元，10年不過1200萬，這些錢從哪裡來，請簡賜勝向檢調說明清楚。