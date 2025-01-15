朱立倫：兩岸需要和　籲賴清德不要鬥

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上再次呼籲賴清德，應用和而不要用鬥來執政，唯有用誠心，雙方放下仇恨，和才是台灣之福。他提及，兩岸也是如此，黨籍台東縣長饒慶鈴日前到大陸訪問，最重要目的是為了行銷台東釋迦，但民進黨政府卻用各種藉口，試圖懲戒饒慶鈴，近日好多位縣市長對此感到不可思議。



朱立倫說，民選首長為民解決問題，“賴政府”卻試圖用意識形態、對抗來製造問題，兩岸也要“和”，過程中放下仇恨，彼此相互合作，才能解決問題。



國民黨今天下午召開中常會，黨主席朱立倫的父親朱樟興於8日深夜辭世，享嵩壽100歲，正在守喪的他仍照常主持中常會。



朱立倫在會中提到，饒慶鈴到大陸訪問，最重要目的是為了台東釋迦，辦了釋迦特賣會，希望透過此方式能夠解決台東農民的問題，推銷台東農產品。過去這一、兩年饒慶鈴做了很多努力，但民進黨政府卻用各種藉口，試圖懲戒饒慶鈴，這讓好多位縣市長都感到不可思議。



他強調，台灣要和，不要再製造仇恨，執政者應該敞開心胸、放下仇恨，賴清德已經當選1年多了，如果再鬥下去，全民將受害。而兩岸也要“和”，才能解決問題。

