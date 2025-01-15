府：賴韓明天會面　交辦韓任務

府方下午表示，賴清德明天上午將與特朗普就職祝賀團會面。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電（記者 黃筱筠）“總統府”下午表示，賴清德明天上午將於府內邀集“立法院長”韓國瑜與跨黨派“立委”訪美祝賀團見面。府方表示，代表團將由韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派“立委”柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。



府方提及，代表團訂於1月18日啟程，除出席特朗普就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及台灣與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返台。



府方表示，“第60屆美國總統就職典禮”將於今年1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。“中華民國”與美國之友誼深厚，雙方互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示“中華民國”政府與人民，對雙方緊密友好關係之重視，同時回應去年美方派遣慶賀團來台祝賀賴清德520就職之善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮。



府方也說，台美關係源遠流長，雙方關係近年有大幅進展，台灣方面特別對特朗普當選人就職表達恭賀之意，未來將在既有之良好互信與互動基礎上，繼續強化台美關係。



根據府方明天的會面安排，首先由賴清德致詞，接著韓國瑜致詞，賴致贈韓紀念品並合影，接著是閉門會談與團體合影。由於會面是在府內舉行，由中央社、2家輪值電視台入府拍攝，“總統府”提供新聞稿及照片，並未大批開放媒體進入。



