蔡宗佑：陸客金門滿街跑　各商家雨露均霑

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月15日電（記者 蔣繼平）兩岸小三通增航次，陸客金門滿街跑。在金門開旅行社的高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問指出，目前陸客以自由行為大宗，金門各個商家都雨露均霑，連鎖百貨、藥妝店生意都很好。而他觀察旅行社一個月可接7到8團陸客，對生意真的是不無小補，“陸客金門熱絡，本島台灣掛零”，也讓他有感直呼差很多。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門均設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



小三通廈門航線自14日起增班至往返24航次、泉州航線增班至往返4航次。蔡宗佑也說“拿金門觀光來對比台灣本島，熱度真的差蠻多的，金門陸客很多，台灣則是一個陸客都沒有，掛零。”他也指出，小三通廈門航線目前往返24航次，對比疫情前是往返36航次，恢復三分之二的量能。



蔡宗佑表示，目前開放福建可以來金門旅遊，真的是得天獨厚，之後來到金門的陸客會愈來愈多，自由行為大宗，團體佔一部分，只要自由行的陸客能來，金門各個商家都雨露均霑，目前來講生意最好就家樂福、全聯、7-11等等。

