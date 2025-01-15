韓國瑜春聯搶爆　每“立委”5百張不夠喊加碼

春節即將到來，韓國瑜的限量春聯開始發送。這次的韓國瑜以“金蛇迎春”作為新年賀詞。(照:韓國瑜臉書) 中評社台北1月15日電／“立法院長”韓國瑜日前宣布發放600份簽名春聯，親自向民眾拜年，韓國瑜昨日在臉書曬出正在簽名的影片，表示為了這周新年見面會利用行程空檔，繼續趕工親簽600張春聯，“只是簽名簽到頭有點昏，期待和大家相見”。



年節將至，韓國瑜今年特別準備“金蛇迎春”春聯，與民眾同慶，消息曝光後，國民黨“立委”辦公室接電話接到手軟，詢問是否能能索取韓國瑜春聯，由於每間辦公室僅配送500份，不少“立委”喊話韓國瑜加碼印製，或是授權讓“立委”自費印刷，韓國瑜高人氣展露無遺。



農曆春節將至，韓國瑜精心準備600份親筆簽名春聯，要將新年祝福傳遞給大家，也讓人感受到濃濃的年節氣氛。對於即將到來的農曆新年見面會，韓國瑜也呼籲民眾要認真上班，他將公布台北見面時間地點，期待能與支持者相見。



韓國瑜指出，“立法院”發放春聯的台北場次將有兩個，屆時除了簽名春聯以外，前600名還可以拿到衹有院長親發限量燙金特別版春聯，歡迎民眾踴躍參與。韓國瑜也提到，最近工作除了主持會議外，多了一個簽名的工作，“剛剛和同仁討論完密集協商預算的處理，現在利用行程空檔，為了這周新年見面會，繼續趕工親簽600張春聯，簽名簽到頭有點昏！”