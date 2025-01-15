賴指釘孤枝抹煞司法獨立　黃國昌嗆雙標至極

賴清德回應“釘孤枝”集會，莫因判決不如意，抹煞司法獨立，黃國昌痛批，不覺得可恥嗎？（照片：黃國昌臉書） 中評社台北1月15日電／台灣民眾黨為聲援前黨主席柯文哲發起“111釘孤枝”活動抗議司法及政治追殺，身兼民進黨主席賴清德15日在民進黨中常會回應表示：“不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性”。民眾黨代理黨主席黃國昌下午即在臉書發文痛批，賴清德話講得漂亮，人民之所以憤怒，正是因為賴清德和民進黨雙標至極，賴清德自己都不覺得可恥嗎？



台灣民眾黨為了聲援前主席柯文哲，11日在中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”集會，現場有15萬人相挺。賴清德今天在民進黨中常會表示，大家都可以在個案審理的過程中檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。



黃國昌表示，賴清德話講得漂亮，但從檢調大規模發動搜索柯文哲，羈押了4個月查無金流證據硬起訴，還嗆聲要無限期抗告，請問這符合哪門子“司法審理的規範”？人民之所以憤怒，正是因為賴清德和民進黨雙標至極！



黃國昌指出，2008年，賴清德委員在前“國安會秘書長”邱義仁遭收押的同一天，大動作召開記者會，批評檢察官收押取供、故意放給媒體錯誤消息，要求檢方嚴守保障人權的分際、莫淪為政黨打壓異己的打手。然而，這些不都是“賴政府”現在對付柯文哲的手段嗎？



黃國昌痛批，從“綠能你不能”到“賴能你不能”，賴清德自己都不覺得可恥嗎？