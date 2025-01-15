綠民代介入罷藍委　國民黨：給足後援

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）針對民進黨不分區“立委”沈伯洋今天和多位民進黨地方議員公開宣示，要協助民團罷免中國國民黨“立委”。國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀表示，國民黨的立場很清楚，就是備戰不求戰，她呼籲民進黨不要忘記民眾想要安定生活，如果民進黨還要硬著幹，國民黨會有相關應對策略，並且會給足後援支持所有黨籍“立委”。



李彥秀說，國民黨的“54戰隊”（“立委”席次）一席都不能少，大家是綁在一起的。



沈伯洋今日召開記者會表示力挺大罷免，即使民進黨秘書長林右昌表態反對，黨內看似不同調，沈仍認為“國會”一定要全部重選，目前以藍白為多數的現狀必須要改變，沈也引用民調數據表示，多數民眾對國民黨及民眾黨的“立委”不滿，且有八成民意支持，“立委”做不好就罷免。



國民黨今天下午召開中常會，李彥秀在會後轉述時回應媒體對此的提問，她表示，對於所有各式各樣的民調和議題都尊重、參考，但請民進黨不要忘記，也有民調顯示，超過6成民眾不支持大罷免，對於“國會”對立，請執政黨把焦點回到內政好好做，多拚民生、經濟，少一點鬥爭、算計，這才是賴清德該做的事。



李彥秀說，現在朝野對立最大問題，不是缺溝通平台，而是賴清德一念之間，近幾天看到賴清德打算召開擴大升級各派系便當會，相關立法、行政平台工作會議，是早就該做的事，賴難道現在才想到民進黨隊形不完整嗎？賴清德應該少做一點賴主席，多做一點“總統”的事。



面對罷免，李彥秀強調，國民黨立場清楚，備戰不求戰，如果民進黨硬著幹，國民黨會有相關因應策略跟對策，眾區域“立委”也相信黨中央會給足一定的後援支持。