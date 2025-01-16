蔡宗佑：大陸生意不能做 台灣旅遊都蠻慘的

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月16日電（記者 蔣繼平）年關到了，台灣航空業今年業績大好，旅行社景氣仍呈現低迷。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問指出，因為大陸市場都不能做，影響全台4千家旅行社，業務量僅剩一半。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門均設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



2024年航空業景氣大好，年終獎金宣布讓外界十分羨慕，中華航空將發放6.6個月年終，還加發新台幣14.5萬元獎金。廉價航空台灣虎航14日董事會更拍板每位員工平均可領12.8個月年終獎金，還優於去年的平均10.8個月。



近期業界討論“航空業年終天花板，旅行業年終樓地板”現象，對此，蔡宗佑指出，今年旅行社年終發放情況，根據他的了解，有“正常營運”的話，大概會是一個月，但還是有很多家旅行社是沒有發年終的，因為這兩年大陸線的生意都不能做，影響很大。



蔡宗佑指出，台灣赴陸禁團令還沒解開，加上台官方又調升赴陸旅遊是橙色燈號，這對全台4千家旅行社是很傷，因為大陸市場佔4千家旅行社業務量有4成多，等於只有5成多的生意可以做，這樣旅行社業績沒辦法施展開來。



蔡宗佑說，過去兩年海外旅遊很多，這兩年航空公司賺最多，以旅行社立場而言都是供需問題。而比起2019年，航點航班水準，都還沒恢復水準，旅行社也期待航點航班都增加，客人有較多的選擇，旅行社也可多元推展業務。

