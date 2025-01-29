曲兆祥：藍白紛爭已翻頁　合作動力強

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 資料照） 中評社台北1月29日電（記者 鄭羿菲）針對2025台灣政壇變化，台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，2025台灣政壇仍是鬥爭掛帥“當家鬧事”，目前看不到賴清德願意對在野黨讓步的跡象，綠以此更加凝聚綠營支持者，綠營支持者已習慣對抗藍白，因此不會減少支持。至於會持續到什麼時候，誰都不曉得，但白營的“111釘孤枝”15萬人上街頭，已讓綠感受到一定壓力。



曲兆祥說，對中國國民黨而言，也因為看到白不會輕易潰散，“是否與民眾黨進行更深度的合作”可能成為今年黨主席選舉的主軸，藍營內部年輕的意見領袖，過去因大選恩怨而對白不以為然，但這些紛爭已經翻頁了。



至於台灣民眾黨，曲兆祥認為，白營慢慢穩固1成的穩定支持，2025年白會更有動力加強與藍合作，但要從一人政黨轉型“斷奶”，還需要觀察2026地方選舉、2028大選後黨公職的席次是否增長，這是關鍵指標。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，2025年台灣的政治形勢依然會是“當家者鬧事”，民進黨雙少數執政，但在2024年對於“立法院”通過的法案，只要不喜歡就想方設法地找出合乎“憲法”的各種方法對抗。而這樣的情勢會延續到2025年，至今未見民進黨有意願對在野黨讓步。至於朝野會鬥爭到什麼時候，衹有民進黨自己才可能有所轉圜。



曲兆祥舉例道，今年民主國家的政體都出現非常嚴重的朝野鬥爭，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）明知改選會輸，但選擇在去年12月27日解散國會、法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）也不斷在尋找可能形成多數的新總理，甚至韓國總統尹錫悅在去年12月3日深夜宣布戒嚴，至今餘波盪漾。他預料2025台灣政壇必然也是震盪衝突不斷，但發球權在民進黨手上，外界只能靜觀其變。