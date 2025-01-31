台觀光業萎靡　許淑華籲官方開大門走大路

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月31日電（記者 方敬為）今年春節假期全台旅宿住房率平均僅四成。國民黨籍南投縣長許淑華接受中評社訪問表示，確實有許多民眾會利用長假到海外旅遊，但與去年相比，今年春節住房率整體而言是下降的，顯示出台灣觀光業呈現萎靡趨勢，主因在於內需市場疲軟，又缺乏境外客源挹注，呼籲政府發展觀光要開大門、走大路，對內要加大軟硬體投資，外部觀光政策更不應設限。



“交通部次長”陳彥伯8日在“立院”答詢也坦言，今年春節有9天，不少民眾選擇赴海外玩，而且房價也是民眾未選擇“國旅”原因。



“交通部觀光署”1月14日公布春節連假全台旅宿住房率，平均41.28%，創新低，許淑華表示，有關單位將春節旅宿業住房率低迷的原因，歸咎於民眾赴海外旅遊的風潮，這確實是原因之一，民眾利用長假出境旅遊，無可厚非，但要正視的現象在於，全台旅宿業整體的住房率大不如前，同樣是春節假期，南投縣去年旅宿業住房率還有56%，今年只剩下44%，全台大分縣市也呈現倒退。



許淑華表示，台灣境內觀光旅遊業正呈現萎靡的趨勢，從邊境解封前的“境內旅遊大爆發”，到邊境解封後觀光業績雪崩式下滑，在在顯示出，台灣的觀光旅遊政策需要深刻檢討。她認為，台灣觀光業衰退的主因在於，內需市場疲軟，又缺乏境外客源挹注。



許淑華說明，政府並未利用疫情邊境封閉的期間，強化觀光軟硬體投資、更新，也沒有開發出新的景點，或者發展更符合國際潮流的新旅遊型態，白白浪費掉之前境內旅遊熱潮所創造的契機。民進黨政府在觀光資源的投入上，大不如前，政府把目光放在發展科技業、半導體，對各地方的觀光旅遊建設投入越來越少，除了國際級的景點有在維護外，並沒有其他投資。

