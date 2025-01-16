潘兆民：小草同仇敵愾 藍綠對決 賴處境難

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前揚言罷免41席區域藍委，以及台灣民眾黨前主席柯文哲身陷司法訴訟，東海大學通識教育中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，民進黨從打壓柯文哲到發動大罷免，目的都是賴清德要執政順利、鞏固政權，瓦解白營強壯綠營，罷免藍委，扭轉“國會”席次，但如此一來引爆朝野大亂鬥，賴處境反而會更艱難。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



對於台灣近期政局混亂，潘兆民表示，在柯文哲涉台北京華城等案遭起訴羈押後，柯建銘又公開發起全台區域藍委大罷免，導致台灣政壇出現許多不穩定因子。值得注意的是，過去執政黨的邏輯應該是“當家不鬧事”，但賴清德執政後，民進黨卻反其道而行，代表綠營認為“混亂”是有利的，這也間接透露出，賴清德對當前政壇現狀非常不滿，甚至是焦慮，才會採取非常手段。



潘兆民認為，綠營對在野黨發動攻擊，最終目的都是為了要讓賴清德執政順利、鞏固政權，其實賴一直對其“雙少數”（大選得票率40%、“立院”席次不過半）窘境無法釋懷，尤其上個8年蔡英文掌握完全執政的紅利，兩相比較後，高下立判，按照賴清德的性格當然無法接受。

