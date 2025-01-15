郝龍斌：曾氣過柯文哲　但藍白定要合作抗綠

國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，被收押禁見於土城看守所。中國國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌15日受訪表示，柯文哲雖曾為政治考量猛打他與馬英九，且柯一定涉犯圖利罪，不過民進黨操作的司法的確不公，藍白還是必須合作對抗民進黨，無論“國會”還是選舉都要合作。



郝龍斌15日下午參加國民黨文傳會副主委何志勇、國民黨智庫“國政基金會”文教體育組召集人陳學聖的“志聖鮮思”網路節目，談“京華風暴下的政治旋風”。



郝龍斌表示，當初柯文哲踩著他，亂打他任內有“五大弊案”，他當時是非常生氣，最後這五大案一點問題都沒有，他在“太極雙星”按沒收了業者新台幣1億3千萬元，大巨蛋砍了遠雄量體17%、“監察院”稱砍了市值153億元，世大運也是他爭取的，守住市民荷包、毫無問題，柯文哲卻透過打擊他與馬英九墊高自己政治聲量，如今回馬槍垮台，成了落水狗，就不該再罵柯了。



郝龍斌說，柯文哲不專心、不尊重專業與公務員，曾說財團是用刀叉吃人肉，可是柯自己卻如此。當然這次柯被以京華城案收賄、圖利罪起訴，他倒是認為圖利罪一定有，收賄罪則太薄弱，從京華城容積率392%暴增到840%、起碼估圖利了新台幣300多億元，國民黨籍台北市議員應曉薇都收了約4700萬元以上，柯怎可能只收1710萬元？檢調不用功、又偵查大公開，辦綠與辦藍白有別。



他說，他與威京集團主席沈慶京不熟，他任內不會接受與台北市政業務相關的政治獻金，也不會單獨與財團見面吃飯，他任內就堅持京華城容積率只能392%，超過就是違法，連時任“監察委員”馬以工都認為他是對的，結果是沈慶京趁他與馬卸任後，請時任“監委”劉德勳再調查通過，他相信前都委會執秘邵琇珮是在柯文哲的施壓下作偽證，京華城不能用都更條例，柯卻用了，如今承辦京華城的鼎越公司自己也撤銷了20%容積獎勵。

