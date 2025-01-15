高雄初選加溫邱議瑩出新書　獨缺“正國會”

邱議瑩出新書為初選加溫，“正國會”未有人出席。（照片：府方提供） 中評社台北1月15日電／民進黨“立委”邱議瑩今天發表《生命的溫暖戰歌》全新增訂版，過去“立院”“姊妹”蕭美琴也出席力挺。這場記者會因邱表態參選高雄市長，有濃濃初選意味。黨內跨派系“立委”蔡其昌、何欣純、陳素月、范雲、蘇巧慧、李柏毅、王正旭、李昆澤、陳培瑜等都出席，獨缺“正國會”“立委”。前“行政院長”陳建仁、蘇貞昌等也都出席發表會，足見邱在黨內好人緣。



除了政治界朋友，過去陪伴邱議瑩抗癌的先生、現《中央社》董事長李永得也現身獻花。邱議瑩曾罹患卵巢癌，後來抗癌成功。



邱議瑩近日宣布投入2026年高雄市長初選，她今天舉行《生命的溫暖戰歌》新書分享會。高雄市“立委”、初選競爭對手新系許智傑、賴瑞隆、“正國會”林岱樺都沒有出席，由以“正國會”未有“立委”出席。



蕭美琴致詞時回憶過往與邱議瑩的好交情，更透露邱議瑩在過去罹癌“大家都很震驚”，且邱剛新婚不久卻要耕耘選區，因此自己也化為邱議瑩的分身，還跟邱的丈夫李永得一起掃街，“還好是有跟邱議瑩報備，不然讓人誤以為我就是邱議瑩”；她也笑說，當時很多人把她跟邱議瑩認錯，甚至連工作人員有時也會不小心把邱議瑩的杯子拿給她。



陳建仁表示，2020年卸任後回“中央研究院”，邱議瑩跑來說要推動《再生醫療法》，自己答應全力幫忙，協助在學術上與醫界上的溝通；後續出任“行政院長”，與“衛福部”積極合作，但很可惜沒能在卸任前通過，幸好法案最終還是通過。邱議瑩在推動法案的過程中，展現智仁勇三大美德，真的是很不簡單。



蘇貞昌表示，自己看邱議瑩從小看到大，邱在罹癌的時候，勇敢的面對，還把這一切化成再生的力量；因為邱的認真，推動法案，讓台灣的醫療向上提升，社會的照顧更周到。邱議瑩在自己碰到最絕望的的時候，想的不是自己，而是勇敢的跨越逆境，扭轉成能夠更好的環境、更好的“國家”，這種能夠向上提升的力量，是台灣社會最需要的，以邱議瑩這樣的特質，交給他一個城市，可以讓城市再向上提升。



蔡其昌說，邱議瑩從來不會是一個“恰北北”（指很兇）的人，除非有人站在他散發溫暖的對立面。邱議瑩是最會照顧大家的人，每次在開會氣到快要腦中風的時候，那杯溫暖的咖啡、那杯溫暖的普洱茶都是邱議瑩泡給大家喝的，邱辦公室永遠都有提供精力湯給大家來喝。一個城市所需要的市長，一定是溫暖的市長，許願邱議瑩可以心想事成。

