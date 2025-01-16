中評關注：民進黨南二都派系變數多　有挑戰

有意爭取高雄市長初選、“正國會”綠委林岱樺日前與湧言會市議員林智鴻、黃飛鳳等一起跑行程。（照片：取自林岱樺臉書） 中評社台北1月16日電（記者 黃筱筠）有消息傳出民進黨湧言會前“立委”趙天麟想要復出政壇，計劃參選高雄市議員，再拿下議長位置，雖然這局盤算過於跳躍，但非完全無可能，只要湧言會在高雄市長初選與“正國會”“立委”林岱樺合作，趙天麟確實有機會復出政壇。而這個佈局，很可能牽動民進黨高雄與台南派系合縱連橫，對於民進黨一向有把握的南二都選情投下變數，能否繼續執政可能有挑戰。



過去民進黨在高雄市與台南市，只要黨內初選勝出，幾乎就一路贏。雖2018現任高雄市長陳其邁在輕敵之下，敗給“立法院長”韓國瑜，但民進黨在隔年馬上提出罷免，以民進黨在高雄支持者多數，不只成功罷免韓國瑜，也讓陳其邁再度競選上市長。這次陳其邁與台南市長黃偉哲將在2026任期屆滿，黨內初選格外激烈，派系之間更摩拳擦掌、合縱連橫消息不斷傳出。趙天麟傳出要復出的消息，可能也是高雄派系在測風向。



趙天麟因爆出與大陸籍女子婚外情而宣布放棄“立委”連任，趙在婚外情爆發前，就是看好要接班陳其邁。日前高雄也看到湧言會市議員林智鴻、張漢忠、黃飛鳳等人陪同“正國會”“立委”林岱樺一起跑行程，被認為是“正國會”與湧言會的合作。



高雄選戰目前有綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、前“勞動部長”許銘春表態爭取初選，這4位都親近新潮流，只有林岱樺是“正國會”，之前也傳出為了拉下林岱樺，親新系4人願意整合出一人，再與林岱樺PK，避免4人分散新系支持群眾，拉低民調數字。而林岱樺顯然持續在地方增強實力，面對新系眾人競爭，也開始爭取黨內非新系、湧言會支持。



外界認為，若高雄市長初選“正國會”與湧言會的合作，那台南也可能循此模式。“立委”陳亭妃遭到“正國會”除名，林俊憲又是賴清德子弟兵，湧言會王定宇未來會不會循高雄模式爭取“正國會”支持，是未來觀察點之一。但根據了解，陳亭妃目前在台南民調領先，與“正國會”關係是誰需要誰？若“正國會”確定可能與王定宇尋求合作，那林俊憲有賴清德力挺，王定宇若能爭取“正國會”跨派系力挺，那陳亭妃會選得非常辛苦。



最壞狀況就是，若黨內各派系在初選真殺紅眼，高雄、台南會不會真的有兩組綠營人馬出來競選，那對民進黨來說就一定會輸，讓國民黨漁翁得利。目前傳出趙天麟有意藉由參與高雄市議員選舉，再進一步爭取議長位置，目前還在測風向階段，如果湧言會與“正國會”派系在南二都真的合作，將打亂南二都民進黨初選佈局。

