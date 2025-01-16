中評關注：韓國瑜率團訪美牽動台政局變化

韓國瑜將率朝野黨團赴美參加特朗普就職典禮，後續效應備受關注。（中評社資料照） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日將率領朝野“立委”組成的訪問團，前往美國華府參加新任總統特朗普的就職典禮，雖說韓是受賴清德指派前往，但韓國瑜代表台灣出席美國最重要典禮，這個動作，已有望使他的政治格局推向更高層次，這就有可能牽動了藍營內部勢力版圖的變化，以及對手綠營及賴清德如何因應韓聲勢看漲的問題。



國民黨主席朱立倫15日特別在中常會上聲援韓國瑜此次率團赴美，盼望韓此行順利外，也能與美方、僑界等各界能有很多交流，並點名台“外交部”別有小動作，試圖讓韓國瑜此行沒有辦法發揮最大功能。



目前傳出的消息是，美國華府僑界為了迎接韓國瑜的到來，已熱烈歡迎準備中，在已知的一場安排的僑宴名額早就爆棚，都可以感受到過往韓國瑜在僑界的魅力，以及那股曾颳起的“韓流”尚存，而這正是綠營最要提防之處。



所以朱立倫點出的問題就是，即便韓國瑜此行是受賴清德指派前往，但目前看來“賴政府”是想將韓在此事件後可能發酵的政治效應、影響力或者是聲量，降到最低，因此才會被質疑在行程和活動的安排上採取消極因應，不讓韓能藉此做大。



朱立倫聲援韓國瑜的背後目的，一個是為了維護韓國瑜是藍營目前唯一一位“五院院長”的身分地位；另一個當然是拉攏韓的支持，對應農曆春節過即將開始熱戰的黨主席改選，朱如果能獲得韓的力挺，那對其主席連任之路絕對是大大加分。



韓國瑜即將邁入擔任“立法院長”一職滿周年，這一年來可以看出韓在政壇上的轉變，即便“院長”一職要盡量保持中立，但在重大議題上他往往都能藉著各種方式表態，在主持議事上也逐漸熟稔，面對朝野“立委”這一年來的激烈對抗，也常加入自己的幽默風格化解等等。