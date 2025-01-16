中評關注：罷免桃園6藍委　恐雷聲大雨點小

桃園6席藍委在2024大選全壘打。（中評社 資料照） 中評社桃園1月16日電（記者 盧誠輝）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前揚言罷免41席區域藍委，有青鳥在桃園更是喊出6席藍委全要罷，並在桃園各區積極展開連署。面對綠營來勢洶洶的罷免潮，桃園6席藍委也謹慎面對，有的人選擇低調冷處理，不回應相關議題；有的人則是積極跑地方行程，增加曝光度與展現對地方建設的貢獻。



根據台灣現行的《公職人員選舉罷免法》規定，“公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得罷免。罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。”因原條文“就職未滿一年者，不得罷免”並未明確指出是“一年內不得啟動罷免程序”或“一年內不得進行罷免投票而產生罷免的結果”，因此也造成選輸的一方在選舉結果出爐後就有操作罷免對手的爭議空間存在，導致亂象叢生。



因此“立法院”去年12月26日在藍白聯手下三讀通過選罷法修正案，將原條文改為“公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數超過被罷免人當選得票數並達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。”大幅提高罷免門檻，但因新法尚未公布實施，因此綠營才想趕在新法實施前發動對藍委的大罷免。



究竟桃園6席藍委是否能夠罷成？若以2024年1月13日大選投票日當天各區的選舉人數來計算，雖然隨著1年過去，各區選舉人數會略有增減，但仍可從數據中了解各選區的藍綠板塊趨勢，再輔以2024大選桃園市6區藍綠各候選人的得票數與得票率進行交叉分析，發現若要成功罷免桃園6藍委並不容易，綠營的如意算盤恐怕只會雷聲大雨點小。



桃園市第一選區藍委牛煦庭在2024大選以11.6萬多票（48.44%），打敗爭取連任的前綠委鄭運鵬的10.3萬多票（43%）。該選區在2024大選的選舉人數共33.9萬多人，若要罷免成功至少要超過8.5萬票。但因罷免投票率本來就低，加上綠營罷免沒有正當性，因此除非有特殊狀況發生，否則罷免成功機率並不高。

