陳其邁春節前巡視果菜市場　拜早年

民進黨籍高雄市長陳其邁今天早上6點到鳳山果菜市場瞭解物價。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月16日電（記者 蔣繼平）農曆過年將至，民生物資需求大增，為了掌握年關前物價波動，民進黨籍高雄市長陳其邁今天一早天還沒亮，就前往鳳山果菜市場瞭解狀況，並藉機向攤商及民眾拜早年。鳳山果菜市場指出，今年進口蘋果有漲價，火鍋料價格平穩，蔬菜持續下跌回穩中。



陳其邁今天上午6時前往鳳山果菜市場巡訪春節期間民生物資供應情形，並發放新春小紅包給攤商及採買民眾，藉機拜賀早年。市府團隊天還沒亮就抵達市場，綠委許智傑、邱議瑩，民進黨籍高雄市議員張漢忠、林智鴻、陳慧文等人也到場陪同。



近期市場波動，鳳山果菜市場主任蔡振榮受訪表示，以逢年過節用來送禮的進口櫻桃來講，批發價格兩公斤新台幣1800元，大約每公斤900元維持高檔。今年進口蘋果有比去年貴，同樣都28入整箱的，去年2200元，現已漲到2600元，當然等級越高越貴。



大宗採買部份，蔡振榮指出，過年常吃的火鍋料價格都比較穩定，蔬菜類也比較下跌回穩，譬如高麗菜去年10月山陀兒颱風後，一件（20公斤）漲到1200元，現在跌至350元到400元左右，也許過年後高麗菜還會下跌，因為供應量已經正常。



鳳山果菜市場是高雄市重要的果菜批發市場，全年蔬果交易量達6萬3504公噸，佔全市交易量的4分之1。總共有1208攤，其中零批520攤、水果280攤、其餘則為雞鴨魚肉等攤。營業時間主要為凌晨2時半到3時左右正式營業，到10時左右收攤。