“數發部”業務費1元　謝龍介：台灣人民期待

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電／“立法院”總預算案審查，中國國民黨團出手大砍總預算，“數位發展部”、通訊傳播委員會、陸委會等業務費則刪減為新台幣1元。國民黨籍“立委”謝龍介15日在廣播節目表示，這是台灣人民的期待，錢要花在刀口上。



根據《中時新聞網》報導，謝龍介15日在廣播節目《POP搶先爆》中被問到，國民黨把“數發部”、NCC還有一些單位業務費砍到剩下1塊，是什麼意思？謝龍介回應表示，這是台灣人民的期待，錢要花在刀口上，不是不能宣傳，但是搞了好幾千萬，那些錢弄到哪裡去了，補助特定對象，這樣不好。



謝龍介認為，有的花了幾10萬、幾百萬，去看的人才10幾個、20幾個人，他質疑就是酬庸，透過1個標案，讓那些人拿錢，沒有必要這要做，這太難看了。像有些特定的兩個電視台，他查到的金額好像是1、2億或2、3億，可是加起來為什麼每年總能夠拿到將近10億，比如這個部會補助縣市政府，這個縣市政府的標案就是那兩個電視台拿走。



謝龍介指出，砍預算是針對過去3年、4年怎麼發包的。很多人對“數發部”不爽，花了幾百億，最有記憶、亮點的，就是點麵線，這很丟臉。



謝龍介點出，要很務實看待預算，這個沒有意識型態，就是對跟不對，像潛艦自造，他們就妥協了。