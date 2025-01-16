大罷免綠委也危險　郭正亮點名這3人

郭正亮。（截自“下班瀚你聊”YouTube直播畫面) 中評社台北1月16日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前預告“大罷免潮”來臨，有公民團體發動連署活動。前“立委”郭正亮預測表示，民進黨會被罷掉3個以上區域“立委”，他認為，李柏毅、吳思瑤和吳沛憶都有機會被罷免。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮15日在《下班瀚你聊》節目中表示，中國國民黨籍“立委”徐巧芯的個性就是打PK牌，就是壓過你。因此他認為，徐巧芯罷免案不會成案，因為松山信義沒有這麼勇。也就是台北市藍委的罷免都不會過，且台北市長蔣萬安一定會護盤，因為明年要拚連任。所以大安區的羅智強和文山區的賴士葆罷免案，也不會成案。



郭正亮接著表示，國民黨籍“立委”李彥秀的罷免案有可能會成案，因為台灣基進秘書長吳欣岱要選，會全力動員，等於變成吳欣岱自己的造勢。



郭正亮認為，民進黨“立委”吳沛憶和吳思瑤的罷免案百分之百會成案，因為民眾黨活動當天，吳思瑤罷免案第一階段就成案。台北市議員侯漢廷表示，他會“全力動員”，而且民進黨裡面吳思瑤的仇恨值最高。



郭正亮更透露，他認識的國民黨人，都希望能夠真正舉行罷免，因為民進黨的民調可能就會跌到40%以下，甚至可能罷掉3個以上的區域“立委”。他認為，不只高雄左營、楠梓選區的民進黨“立委”李柏毅、台北士林、北投選區吳思瑤和萬華、中正選區吳沛憶都有機會，可能還有其人會被罷免。