郭正亮：2026藍白合成功　2028一定成

2017年賴清德卸任台南市長，北上接任“行政院長”職務。謝龍介（左）送別賴清德（右）。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電／2026年縣市長選舉還有1年多，藍綠白都已經磨刀霍霍，積極布局。前“立委”郭正亮指出，若藍白2026合作，必將先攻下新北市、宜蘭縣、新竹市等3縣市，他點名表態要參選台南市長的中國國民黨籍“立委”謝龍介，將成2026對身兼民進黨主席賴清德衝擊最大的人。



有網友問到，“如果2026年新北、新竹成功藍白合，2028藍白合的可行性有多高”？郭正亮認為，若2026新北、新竹成功藍白合，那2028藍白合一定成。“中央”選舉資源更多，更容易分配。而“中央”選舉民調一定會拉開。因為台灣民眾黨除了柯文哲之外，具全台性支持度的人真的不多。



根據《中時新聞網》報導，對於藍白在2026會是密切合作，還是競爭到你死我活的狀態，郭正亮15日在節目《下班瀚你聊》指出，2026選舉三足鼎立的地方除了新北之外，還有宜蘭、新竹，他認為這就是個總的談判，“有的地方你要讓，有的地方你要進”。但民調還是最現實的，如果輸人家很多，還硬是要人家讓出來給你選，就說不過去。



郭正亮指出，中國國民黨籍“立委”吳宗憲被點名選宜蘭縣長，選宜蘭不跑基層是沒有票的。但是宜蘭縣國民黨也有在地派系，所以沒有那麼好處理。



郭正亮點出，藍委謝龍介要想贏下台南市長選舉，就要爭取民眾黨支持，這是要勝利的重要因素。而2026對賴清德衝擊最大的，真的就是謝龍介了。