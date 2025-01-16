美遲交逾2百億美元軍售　顧立雄：樂見加速

台“國防部長”顧立雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月16日電（記者 張穎齊）美國智庫去年9月統計指出，五角大廈迄今對台灣軍售積壓金額已破200億美元，美國候任總統特朗普任命的國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）14日表示，希望加快交付。台“國防部長”顧立雄16日受訪表示，樂見看到加速交付。



五角大廈迄今對台灣售積壓金額已破200億美元，如F–16C／D Block 70戰機丶M1A2T主戰車、岸置魚叉飛彈、AGM–154C精準彈藥等軍備皆入列。據《路透》報導，美國共和黨籍眾議員瓦爾茲在當地時間14日於華盛頓的一場活動中表示，目前延遲交運台灣的軍武“超過美金200億元”，希望加快交付台灣所購買的武器，作為對大陸的威懾力量。



顧立雄出席“立法院”“外交及國防委員會”前受訪表示，樂見看到加速交付。



“立法院”“外交及國防委員會”16日邀請“國安局長”蔡明彥、“國防部長”顧立雄、大陸委員會副主委沈有忠、通訊傳播委員會基礎設施處長陳春木、“交通部”產業發展及國際事務司長陳進生、中華電信總經理林榮賜、“經濟部”公營司長胡文中、台電專業總工程師石吉亮、“數位發展部”政務次長闕河鳴、“海洋委員會”“海巡署”副署長謝慶欽等官員進行專題報告並備質詢。



媒體詢問，中國國民黨籍“立委”馬文君、黃仁分別提案全數刪除海軍“潛艦自造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案”明年度預算新台幣20億元。不過，傳出國民黨態度鬆動，經過黨主席朱立倫和黨團總召傅崐萁與馬文君溝通後，黨團將“以凍改刪”，最後將以藍委徐巧芯“凍結18億”折衷版本作為黨團最終版本。馬文君證實凍結此事。



顧立雄表示，在這過程中，“國防部”有堅持立場，經委員會通過主決議、海測通過後，才會動支後續艦預算，主決議存在，不希望被凍或被刪。



媒體追問，外委會去年12月19日初審通過今年潛艦自造第三階段後續艦籌建19億9600萬5000元預算，決議“國防部”需待原型艦海鯤艦通過海測後，才予動支。高雄台船碼頭泊港測試（HAT）的海鯤艦，20日拖進大型乾塢，中斷泊港測試，引發質疑，海鯤艦能否如期在今年4月1日海上浮航測試（SAT），可能又生變數？



顧立雄說，還是在進行海測過程，希望測試項目如期如質進行，確保到位，都按照計劃節點進行。



媒體問，在野黨團提出通案刪減軍事裝備及設施預算3%，引發民進黨籍“立委”批評？顧立雄說，這會影響作業維持費、軍事投資，希望能夠維持，藉由4760億元“國防”預算，展現自我防衛能力決心。他也提到，f–16戰機首架組裝完成、測試中，希望確實在3月測試完成。