韓國瑜限量燙金春聯來了　台北場明加碼送

韓國瑜寫的蛇年春聯“金蛇迎春”。(照:韓國瑜臉書) 中評社台北1月16日電／“立法院長”韓國瑜“金蛇迎春”限量簽名春聯台北場明天中午登場，韓國瑜昨晚在臉書表示，這周五中午12點15分會偕同副院長江啟臣在“立法院”，一起發送600份大家所期待的蛇年春聯。



北部韓粉千呼萬喚的台北場總算要在明天中午12時15分登場，地點就選在中山南路1號“立法院”正門，現場會由韓國瑜偕同“立法院副院長”江啟臣一起發送600分粉絲引頸期盼的蛇年春聯，除了有韓國瑜的親筆簽名，現場也加碼送限量燙金特別版小春聯。



韓國瑜15日晚間在臉書粉專發文表示，限量簽名春聯台北場來了！這周五發放時間及地點中午12:15在“立法院”（中山南路1號）。



韓國瑜提到，這周五他會偕同江啟臣副院長一起發送600份大家所期待的蛇年春聯（前600名除了簽名春聯以外還可以拿到限量燙金特別版小春聯），在訪美行出發前，向大家拜早年。歡迎大家前來。希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康！在此先預祝大家新年快樂、萬事如意、蛇年行大運！



韓國瑜12日在台中市明台高中內的霧峰林家花園古蹟萊園發春聯，吸引大批民眾排隊領取。當天活動是11時開始發放，有人從清晨5時就前往排隊，還有人全家一起出動，拿著“跟著月亮走”一書請韓國瑜簽名。排隊人群繞了學校運動場整整好幾圈，顯出他的高人氣。