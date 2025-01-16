吳春城：民眾黨討厭民進黨　賴清德會更焦慮

民眾黨立委吳春城。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電／台灣民眾黨11日舉辦“釘孤枝”集會，聲援民眾黨前主席柯文哲，抗議司法不公。身兼民進黨主席賴清德昨天在中常會表示，不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。民眾黨“立委”吳春城指出，民眾黨現在愈來愈討厭民進黨，幾乎已經是鐵塊、鐵盤一塊，所以他想賴清德會更加焦慮。



根據《中時新聞網》報導，吳春城15日在政論節目《少康戰情室》中表示，他之前做了20年的民調，但是現在完全看不懂民調。因為很多民調都說民眾黨現在只剩下5%支持度，但在111政治動員的時候就超過10萬人。一個5%支持度的政黨，有這樣的政治能量嗎？而且去看看網路，上面點閱有的破百萬，柯文哲的新聞都是30萬、幾十萬。



吳春城認為，有人以為把柯文哲結束掉、把柯關起來，民眾黨就結束了，會對民進黨有利。這是民進黨在賴清德上任之後，所布下的一個政治策略的局，不合作、不談判、直接把柯殲滅。



吳春城指出，他覺得賴清德是學韓國總統尹錫悅，尹錫悅也是在總統大選之後，針對對手共同民主黨黨魁李在明當市長時的貪污案，一樣的追殺。但是韓國司法還是比較獨立，不是執政者可以完全操作的。



吳春城更點出，如果賴清德當時是打這樣的一個算盤，走到現在這個狀況，應該是事與願違。民眾黨現在愈來愈討厭民進黨，本來還有流動的空間，現在幾乎已經是鐵塊、鐵盤一塊，所以他想賴清德會更加焦慮。