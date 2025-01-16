慶賀特朗普就職　韓笑著對賴說該送他假髮

賴清德送保溫瓶給韓國瑜。（照片：府方直播畫面） 中評社台北1月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日將率慶賀團赴美出席美國特朗普的“總統”就職典禮，今日上午循例赴府內與賴清德見面。會上韓國瑜發揮幽默風格，賴清德致贈保溫瓶、暖暖包給訪團成員時，韓笑著對賴說“你應該送我一頂假髮，很冷”，讓全場都笑了出來。



特朗普20日將宣誓就職，賴清德指派韓國瑜率祝賀團赴美恭賀，國民黨團、民進黨團、台灣民眾黨團依序各派3位、3位及1位“立委”出席。國民黨團為李彥秀、葛如鈞、柯志恩；民進黨團為王定宇、陳冠廷、郭昱晴；民眾黨團為陳昭姿。



今日上午韓國瑜循例率慶賀團成員7位“立委”一起入府與賴清德見面，府方出席人員還有蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安等。



賴清德進場時，韓國瑜大力鼓掌迎接，接著賴上前與韓握手致意並說“很謝謝你。”韓國瑜則回說，是我應該的。隨後賴才轉身逐一向7位“立委”握手致意。



接著賴清德致詞時，先請大家入座，韓國瑜還一度表達，賴講話時他們應該站著，不過賴還是笑著請大家坐下就好，雙方對對方都非常禮遇。



賴清德提到，美國華盛頓目前正罕見下著暴雪，他請慶賀團要注意保暖，因此他送上保溫瓶與暖暖包給大家。



不過韓國瑜卻指著自己的禿頂笑說，“你應該送我一頂假髮，很冷”，包括賴清德在內大家都笑了。