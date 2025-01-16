韓國瑜再提台灣安全四隻腳　需維護兩岸和平

韓國瑜致詞。（照片：府方直播畫面） 中評社台北1月16日電（記者 楊騰凱）賴清德今日上午在府內會晤中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。韓國瑜致詞時強調，台灣的安全就像一張桌子有四隻腳，第一隻腳，保護“中華民國”；第二隻腳，保護自由民主；第三隻腳，維護美台關係；第四隻腳，維護兩岸和平。



特朗普20日將宣誓就職，賴清德指派韓國瑜率祝賀團赴美恭賀，國民黨團、民進黨團、台灣民眾黨團依序各派3位、3位及1位“立委”出席。國民黨團為李彥秀、葛如鈞、柯志恩；民進黨團為王定宇、陳冠廷、郭昱晴；民眾黨團為陳昭姿。



今日上午韓國瑜循例率慶賀團成員7位“立委”一起入府與賴清德見面，府方出席人員還有蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安等。



韓國瑜致詞時表示，很榮幸受賴清德邀請，籌組第60屆美國總統就職典禮的慶賀團，向美國表達“中華民國”最真摯、最熱情的祝福。過去“立法院長”也曾數次擔任這項重要的任務，不僅代表“中華民國”政府，也兼顧傳遞2300萬人民心聲的使命。



韓國瑜指出，本人很榮幸可以接下傳承的棒子，率領“立法院”最優秀的“立委”共同赴美，出席這場全球都關注的慶典，也傳達對美國新任總統特朗普、副總統范斯以及美國新政府團隊最真摯的祝福。當然也期盼誠如賴清德囑咐的讓我們為台美交流展開嶄新的一頁。



韓國瑜指出，大家都知道，美國是全世界最自由最民主的國家，在1776年美國開國元勛傑弗遜在獨立宣言中，告知了天賦人權的理念，強調每個人都有追求幸福與自由的權力，這樣的民主思維早已深植美國以及全世界民主國家的心中。



韓國瑜表示，今天民主也已經成為台灣2300萬人的DNA，這都是這百年來的先驅、思想家、實踐家等共同努力，得來不易的成果。



韓國瑜指出，“立法院”是“中華民國”最高立法機構，這次跨黨派加上自己共8位“立委”赴美，四男四女“四龍四鳳，菁英全出”。



韓國瑜表示，台灣的安全就像一張桌子有四隻腳，第一隻腳，保護“中華民國”；第二隻腳，保護自由民主；第三隻腳，維護美台關係；第四隻腳，維護兩岸和平。



韓國瑜指出，今天我們8位“立委”冒著寒冷的天氣到美國祝賀，就是傳遞我們重視美國的關係，這是2300萬絕大多數民眾的期盼。我們8位“立法委員”不分黨派，都有使命感，要傳遞這樣的訊息出去，也希望世界上所有民主國家都能重視我們這個團，我們一定伸出溫暖的手、燦爛的微笑，到了美國遇到世界友人，會把我們的民主與良善傳遞給每位好朋友。