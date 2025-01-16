賴清德交付特朗普就職祝賀團三項任務

賴清德致詞。（照片：府方直播畫面） 中評社台北1月16日電（記者 楊騰凱）賴清德今日上午會晤美國總統特朗普就職祝賀團團長、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。賴交付祝賀團三項任務，包括傳達台灣人民誠摯的祝福；傳達台灣人民對民主堅定的承諾；建立台美關係的新里程碑。



特朗普20日將宣誓就職，賴清德指派韓國瑜率祝賀團赴美恭賀，國民黨團、民進黨團、台灣民眾黨團依序各派3位、3位及1位“立委”出席。國民黨團為李彥秀、葛如鈞、柯志恩；民進黨團為王定宇、陳冠廷、郭昱晴；民眾黨團為陳昭姿。



今日上午韓國瑜循例率慶賀團成員7位“立委”一起入府與賴清德見面，府方出席人員還有蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安。



賴清德致詞時表示，感謝韓國瑜接受邀請，擔任代表團團長，今天我們不分黨派齊聚一堂，主要是因為民主台灣，內部政黨有競爭，但對外我們共同一致，因為我們有捍衛民主自由的共同價值。



賴清德表示，今天我們不分黨派齊聚一堂，主要是因為民主台灣，在內部政黨儘管有競爭，但對外我們團結一致共同承擔責任，一起為深化台美關係來努力，爭取國家最大的利益。



賴清德指出，因為，我們有“捍衛民主自由”的共同價值；也有“促進和平繁榮”的共同目標；今天我們一起走向世界，都是來自同一個國家，“中華民國台灣”。



賴清德表示，在複雜多變的國際新局，國家面對艱難挑戰之際，他要特別強調：在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下；也沒有什麼不快過不去。目前最重要的就是“團結”，因此他非常期待台灣能夠團結，“團結真有力”。