賴會韓高喊團結　羅智強：別再玩兩手策略

藍委羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）賴清德邀請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜擔任團長，率團赴美參加新任總統特朗普就職典禮，賴今早在“總統府”和韓及訪問團會面，強調目前最重要的就是團結。對此，國民黨“立委”羅智強今天受訪時說“清德手牽手，建銘下毒手”，賴清德如果真心希望台灣政局安定，就別再玩這些兩手策略。



賴清德邀請韓國瑜率領朝野“立委”代表團，赴美出席特朗普就職典禮，包括國民黨籍“立委”柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨籍“立委”王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨籍“立委”陳昭姿等七位委員同行。賴並在今天上午於“總統府”親自和訪團會面。



賴清德說，在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去，目前最重要的就是“團結”。他並給予訪團3個任務，包括傳達台灣人民誠摯的祝福、清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾，以及希望能夠建立台美關係新里程碑。



羅智強對此在“立法院”受訪時說，民進黨不就是在玩兩手策略嗎？賴清德一直好像在遞橄欖枝，今天邀韓國瑜喝咖啡，但是“立法院”民進黨團總召柯建銘不斷地舉起罷免韓國瑜的大旗，一定要把韓國瑜從院長的這個職務拉下來，還要鼓動全台的大罷免。



羅智強強調，賴清德如果真心希望台灣政局安定，好好管管民進黨這種兩手策略吧。