賴韓政論交鋒“中華民國台灣”對“中華民國”

賴清德致詞。（照片：府方直播畫面） 中評社台北1月16日電（記者 楊騰凱）賴清德今日會晤即將赴美出席美國候任總統特朗普就職典禮的中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。賴韓兩人在政治論述上交鋒，賴清德提出我們來自“中華民國台灣”，但韓國瑜則強調，他此行赴美是代表“中華民國”政府。



韓國瑜也當著賴清德的面強調，台灣安全需要維護兩岸和平。



特朗普20日將宣誓就職，賴清德指派韓國瑜率祝賀團赴美恭賀，國民黨團、民進黨團、台灣民眾黨團依序各派3位、3位及1位“立委”出席。國民黨團為李彥秀、葛如鈞、柯志恩；民進黨團為王定宇、陳冠廷、郭昱晴；民眾黨團為陳昭姿。



今日上午韓國瑜循例率慶賀團成員7位“立委”入府與賴清德見面，府方出席人員還有蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安等。



賴清德致詞時表示，今天我們一起走向世界，都是來自同一個“國家”，“中華民國台灣”。



不過韓國瑜致詞時則說，他此行將向美國表達“中華民國”最真摯、最熱情的祝福。過去“立法院長”也曾數次擔任這項重要的任務，不僅代表“中華民國”政府，也兼顧傳遞2300萬人民心聲的使命。



韓國瑜更提到，台灣的安全就像一張桌子有四隻腳，第一隻腳，保護“中華民國”；第二隻腳，保護自由民主；第三隻腳，維護美台關係；第四隻腳，維護兩岸和平。



“中華民國台灣”一說最早在蔡英文任內所提，賴清德就任後繼續沿用。賴去年5月20日就職典禮時說，“1996年的今天，台灣第一位民選‘總統’宣誓就職，向國際社會傳達，‘中華民國台灣’是一個‘主權獨立的國家’。”賴在2023年競選期間，也曾表達“中華民國憲法”是災難。



韓國瑜發言內容強調他是代表“中華民國”政府赴美，與賴清德說的“中華民國台灣”有所區別，兩人在政治論述上進行交鋒。