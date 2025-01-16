美商會：五成受訪者認為兩岸關係最需關注

台灣美國商會發布《2025年商業景氣調查》報告，右起台灣美國商會會長銀丹、常務副理事長吳王小珍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）台灣美國商會16日發布《2025年商業景氣調查》報告，其中“國家安全”與兩岸關係仍是重要關注點，但大多數受訪者認為，2024年台海局勢緊張加劇，並未帶來重大影響，但有40%的美商公司，正在修訂持續性營運計劃，以應對當前地緣政治局勢，其中有17%增加對台投資，比2024年增加了8%。



根據台灣美國商會2024年1月30日公布的《2024年商業景氣調查》報告，有52%受訪者將兩岸關係，應列為未來1至3年台灣政府最需關注政策。



《2025年商業景氣調查》報告也指出，台灣美國商會有82%的會員對台灣未來的能源供應擔憂。另外，有74%的美企會員認為，台灣與第二大貿易夥伴美國簽署雙邊貿易協定，對業務發展具有關鍵性影響，同樣的，有71%認為雙重課稅協議的議題至關必要，隨著美國與台灣就雙重課稅協定進行談判，美國商會敦促台美雙方政府採取行動解決此問題。美國商會高度支持根據《台美21世紀貿易倡議》簽署第二項協議，呼籲台灣政府協力合作，減少法規流程。



台灣美國商會16日上午在台北晶華酒店召開《2025年商業景氣調查》記者會，由台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）、常務副理事長吳王小珍（Andrea Wu）共同發布該項調查報告。



台灣美國商會的調查結果顯示，在台美企受訪者有80%對台灣未來經濟前景充滿信心，有77%對未來3年台灣的經濟展望持正面態度，有90%的受訪者因應數位轉型和創新等策略舉措的推動，計劃維持或增加今年在台投資；但有37%的受訪者認為台灣法律和法規的解讀不一致，仍然是一大挑戰。



有57%的公司已承諾實現淨零排放或100%使用再生能源，但78%的受訪者仍對綠能供應擔憂，52%受訪者呼籲政府在未來1年將能源充足性作為首要任務，比去年上升了13%，甚至有82%對台灣未來的能源供應擔憂。



有55%的企業計劃在2025年擴大團隊培育，雖然78%對人才招募感到滿意，但呼籲政府優先考慮人才留任，以因應人口結構變化，並增強國際競爭力。