總預算協商零進展　藍黨團啟動內部協商減量

韓國瑜召集三黨團進行總預算協商。（照:截自“國會”頻道直播畫面） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）“立法院”本會期將於21日休會，朝野原定從15日起密集協商今年度總預算案，但因民進黨“立法院”黨團總召柯建銘協商時，不斷進行冗長發言，朝野爆發口角，讓主持協商的“立法院長”韓國瑜只能先宣布散會，導致協商等於是零進展。



今天上午11點韓國瑜再度召集總預算協商，國民黨“立法院”黨團為了讓總預算案能順利三讀，今啟動內部協商，希望能讓原本的預算3000多案盡量減少，讓總預算能在會期內順利通過。



“立法院”朝野黨團針對本年度的政府總預算案，15日起展開密集協商，但昨日程序發言階段，就因柯建銘的冗長發言吵成一片，最後不歡而散，協商進行不到2小時。



國民黨團見時間緊迫，由於全部的預算提案共3千多案，為確保能有效監督政府，以及讓總預算案順利過關，今天黨團內部甲級動員，依“立法院”8大委員會區分預算提案，先就國民黨團含各別委員所提2332案進行內部整合，然後再與民眾黨“立院”黨團協商，凝聚出在野共識。



國民黨籍“立委”陳玉珍今天也對此表示，國民黨今天正在進行內部協商，一個部會、單位如果有10個委員提出預算案，就會整理成一個案，進行整，希望將2千多案整理為幾百案，8個委員會進行統合，如果柯建銘協商時繼續盤古開天說個沒完，他們就只能先內部統合，這樣至少沒有共識要進行表決時，可能就只需要表決500案，而不是3千多案。