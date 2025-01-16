李彥秀：與賴會面氣氛好　盼能多與在野溝通

藍委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文)賴清德今天在“總統府”會見即將啟程赴美，出席美國新任總統特朗普就職典禮的跨黨派代表團。代表團成員之一的中國國民黨籍“立委”李彥秀會後受訪表示，這次的會談氣氛相當好且順利，希望未來賴清德不只跟執政黨“立委”便當會，若有機會，也可以跟在野黨喝咖啡，相信多溝通交流，對民進黨執政、朝野和解，一定會有很多幫助。



李彥秀也說，代表團對於賴清德交付的任務，以及未來就台美關係，有很多溝通，“立法院長”韓國瑜是首次代表“中華民國”政府表達祝賀，主張台灣民主自由重要性、美國是重要盟友、兩岸和平等原則，這部分大家有默契也有共識。



特朗普將在1月20日就職，賴清德邀請韓國瑜擔任團長，率領朝野“立委”代表團赴美出席特朗普的就職典禮，訪團成員包含民進黨“立委”王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨“立委”柯志恩、李彥秀、葛如鈞，以及民眾黨“立委”陳昭姿等7位跨黨派“立委”。



賴清德今天上午在府會見慶賀團，交付包含傳達台灣人民誠摯的祝福，以及台灣人民對民主的堅定承諾、開啟台美關係新里程碑等三項任務，並致贈紀念品給韓國瑜，隨後進行閉門會議。



外界關注，賴清德此舉是否在向在野遞出橄欖枝？李彥秀會後在“立法院”受訪表示，會談氣氛融洽，他們向賴清德表達，希望未來不只是民進黨“立委”有機會和賴進行便當會，若有機會，也應該多跟在野黨主席或“立委”，用不同形式多溝通，為台灣社會團結，以及立法行政更加順暢面向，多溝通互動。