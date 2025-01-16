南投燈會邁向十周年　許淑華歡迎大家來走春

南投縣長許淑華宣傳2025南投燈會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月16日電（記者 方敬為）南投縣政府今天中午舉辦“2025南投燈會”宣傳記者會，中國國民黨籍縣長許淑華親自公布今年度蛇年主燈及小提燈，並將與知名貼圖IP“貓貓蟲咖波”聯名，希望強強聯手，帶動觀光人潮。許淑華表示，南投燈會今年邁向10周年，10年間累積了可觀的聲量與觀光人潮，已是中台灣知名的元宵觀光盛會，今年活動將在1月25日登場，歡迎大家來走春！



2025南投燈會將在1月25日至2月16日登場，縣府16日中午舉辦宣傳記者會，公布年度主燈“拾來富貴”，該主燈設計巧妙融合象徵祥瑞的“玄武”，並以福蛇纏繞呼應金蛇年，象徵吉祥與繁榮。許淑華親自主持活動，並與今年度聯名IP“貓貓蟲咖波”俏皮合影，場面歡快。



許淑華表示，南投燈會是每年新春期間最受大眾期待的觀光盛事，南投縣政府自2016年起接續主辦南投燈會邁入第十年， 2024南投燈會獲得共4項國際大獎，高達13米的主燈“福氣龍來”榮獲美國謬思大獎（Muse Design Awards）銀獎與倫敦設計大獎金獎，以及首次與塗鴉藝術結合的“歡迎光凝”主題燈區獲得美國泰坦地產大獎(TITAN Property Awards)照明設計類金獎與倫敦設計大獎最高榮譽白金獎的殊榮。



許淑華說，每年都於農曆新年前開幕的南投燈會，今年同樣不例外。將於1月25日正式在南投縣會展中心盛大開幕，展期將橫跨農曆新年、元宵節，直至2月16日閉幕，共計22天。期間僅除夕當天不開放，遊客請留意避免撲空。



許淑華感謝“交通部”觀光署常年補助經費舉辦，更感謝全縣企業、宮廟、社區等以辦喜事的心情共同投入，呈現南投最美好的一面。本次除了傳統的花燈外，空中還有無人機群飛秀，將由500台無人機排列呈現“貓貓蟲咖波X南投燈會10周年”可愛圖像，共計8場將搭配煙火同步施放。



許淑華說，此外為了帶動新春期間南投境內的旅遊熱潮，只要於燈會期間在南投的合法旅宿住宿並且於南投境內購物消費，滿額即可兌換限量獨家貓貓蟲咖波聯名紀念幣雙幣套組，而單純僅有住宿的遊客也可憑住宿憑證領取蛇年小提燈，每日限量供應，換完為止，歡迎大家踴躍參觀南投燈會。