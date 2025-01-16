董事長謝世謙心梗猝死　華航召開臨時董事會

現年73歲的華航董事長謝世謙（左）驚傳心肌梗塞猝逝。（照:華航提供） 中評社台北1月16日電／中華航空董事長謝世謙16日上午心肌梗塞猝死，消息突然，華航方面尚未對外說明；台北榮總證實，謝世謙在該院就醫，其他細節不便說明。據瞭解，謝世謙近來罹患流感，15日還抱病與華航企業工會簽訂團體協約，不料隔天即傳出猝死。



綜合台媒報導，據當天出席活動的現場人士轉述，謝世謙因重感冒，當下看起來臉色不是很好，沒想到發生憾事。



根據《中央社》報導，交通界人士今天表示，中華航空股份有限公司董事長謝世謙上午在台北榮民總醫院過世，華航將開臨時董事會並發布重大訊息，預計下午2時前有結果，“交通部”之後也會說明。



華航目前無正式對外說法，而北榮說，如果無家屬授權，不便對外說明。



謝世謙1979年進入華航，從基層做起，2016年接任華航總經理，同年7月再兼任華信航空董事長，資歷完備具豐富管理經驗，執行力被各界肯定。也由於他出身基層，華航近年勞資關係和諧，謝功不可沒，“交通部”也高度肯定他專業經理人能力，2019年升任董事長至今2019年4月華航爆發機師罷工，時任華航董事長的何煖軒因此下台，當時為華航總經理的謝世謙臨危受命，升任華航董事長，迄今接任董座已6年，更在華航服務長達46年。



中華航空昨日與中華航空企業工會簽訂團體協約，正是由華航董事長謝世謙親自主持，並與華航企業工會理事長劉惠宗完成團協簽署，據悉，昨謝世謙簽訂團協時就傳出因為流感身體不適，今凌晨傳出心肌梗塞辭世。