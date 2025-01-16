賴柯也要喝咖啡？府：相信朝野有智慧

府發言人郭雅慧。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月16日電（記者 張穎齊）“立法院”對於多項法案、總預算等朝野進行攻防，16日更持續協商今年度總預算案。根據與會藍委李彥秀轉述，賴清德會晤中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜時，韓向賴提及也應與民進黨“立院”黨團總召柯建銘一起喝咖啡，賴清德表達歡迎。府發言人郭雅慧轉述，賴清德是肯定朝野可一起多多像這樣喝咖啡，並相信朝野“立委”都有智慧。



美國準總統特朗普20日將宣誓就職，賴清德指派韓國瑜率祝賀團赴美恭賀，國民黨團、民進黨團、台灣民眾黨團依序各派3位、3位及1位“立委”出席。國民黨團為藍委李彥秀、葛如鈞、柯志恩；民進黨團為綠委王定宇、陳冠廷、郭昱晴；民眾黨團為白委陳昭姿。



傳出閉門會議席間，彼此在舉杯喝咖啡時，李彥秀先提及，應多多有這樣的機會，大家都能進府喝咖啡，王定宇也表贊同，隨即韓國瑜當賴清德面提出，希望也邀柯建銘一起喝咖啡，賴清德則順勢表達歡迎。



郭雅慧會後於府內受訪並進行轉述表示，朝野有很多意見討論，大家都也提到今天“立法院”持續協商總預算案，王定宇及柯志恩都說，希望朝野能夠凝聚共識，若委員會審查通過，就能夠尊重委員會的審查，加快預算審查流程。賴清德也表達，相信“立法院”朝野各委員都很有智慧，能夠面對各種情況，賴也舉他520就職典禮曾說過的，對於相關的法案，有共識的先通過，沒有共識的先多協調溝通。

