新竹明新科大校長交接　楊文科、宣明智祝賀

楊文科今日出席新竹明新科大校長交接典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月16日電（記者 盧誠輝）新竹明新科技大學於今日舉行第11任校長佈達暨交接典禮，中國國民黨籍新竹縣長楊文科和聯電榮譽副董事長、宣捷集團創辦人宣明智都到場觀禮祝賀，兩人都感謝該校多年來作育英才，為新竹科技城貢獻卓越，希望未來在新任校長呂明峯帶領下，持續帶領該校開創技職教育新局。



新竹明新科技大學今日舉行校長交接典禮，由該校電子工程系教授兼產學營運處長呂明峯接任，包括楊文科、宣明智、“教育部”前次長姚立德、新竹中華大學校長劉維琪、龍華科大校長葛自祥、明新科大董事長郝碧蓮、明新科大校友總會曾明清總會與多位校友代表都到場觀禮祝賀。



楊文科表示，新竹縣政府推動的政策5支箭，其中一項AI智慧園區，因明新科大智囊團鼎力相助，目前已有緯創、智邦等科技大廠進駐，且新竹縣有3所非營利幼兒園也都是委託該校經營。楊感謝明新科大對縣政的支持，共同讓新竹縣欣欣向榮，持續打造宜居工作的幸福城市。



宣明智指出，他身為明新科大的校務顧問，十分關切學校的發展，也肯定新任校長呂明峯過去擔任半導體學院院長的協調力與行動力，並跨領域教學積極培養科技人才，他期許該校能持續關注電動車及智慧交通議題，並積極參與台灣電動車產業聯盟，未來在車用電子部分能發揮所長。



新任校長呂明峯感謝各界到場觀禮祝賀，他表示，未來將發揮自己過去在半導體教育及產業實務的豐富經驗，帶領明新科大以“四大核心模組”策略來開創技職教育的新局，打造明新科大成為“具國際魅力的產業科技大學”。