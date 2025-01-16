綠要提暫時處分　藍籲賴提名公正大法官

國民黨團呼籲賴清德2個月內提出公正超然的大法官人選。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電／《“憲法”訴訟法》修正後，“行政院”移請“立法院”覆議不成功，修正案已送“總統府”，尚未公布生效，民進黨“立院”黨團已聲請暫時處分，“憲法”法庭預計最快在明日將做出裁定。中國國民黨“立院”黨團今日表示，賴清德應於2個月內提出公正超然的大法官人選，讓“憲法”法庭恢復運作，並重建朝野互信，呼籲大法官莫當民進黨政府介入司法的打手，給司法獨立留下最後一絲希望。



國民黨團指出，過去民進黨完全執政下於2019年“立法院”三讀通過的《“憲法”訴訟法》內容，將“憲法”疑義”審查程序刪除，就是希望嚴謹司法審查程序，不到非必要時大法官不宜介入政治爭議事件，以維持司法公正、客觀及其獨立性。現任大法官、時任“司法院”秘書長呂太郎也曾說，“總統”沒有公布的法律，不可以成為“釋憲”標的。



國民黨團表示，此次《“憲法”訴訟法》修法內容僅涉及“憲法”法庭之運作，與行政權無涉，“行政院”提出覆議，民進黨委員提出暫時處分聲請已是“越俎代庖、當家鬧事”，“司法院”“憲法”法庭不論本於職權或基於現行法律規定，“憲法”法庭的大法官們自當主動駁回民進黨“立法院”黨團委員暫時處分之聲請。



國民黨指出，依2024年10月“憲法”法庭第9號判決，其中明確指出：須法律案通過並經“總統”公布生效後，始得提起“憲法”訴訟。對於已生效的法律始能聲請“憲法”訴訟，既是大法官的一貫見解，2024年“憲判”字第9號判決亦有明文。“憲判”第9號判決距今不到數月，如果“憲法”法庭未來違反“憲判”第9號判決所確立的原則，認定《“憲法”訴訟法》聲請應予受理，甚至作成暫時處分，就是活生生的“自相矛盾、自我作賤”，司法公信力必將蕩然無存。



國民黨團表示，現在民進黨主政下的“行政院”企圖以“法律空窗期”或“以人民案件附帶聲請”，利用“巧門規避新法適用”，這明顯是玩法弄法，依現行《“憲法”訴訟法》聲請案件送入“司法院”，非立即開庭訴訟，本案在急迫性及必要性要件上，欠缺立即救濟的必要性。此外，本案更是“憲法”法庭的“涉己案件”，若“憲法”法庭發生“球員兼裁判”的狀況下做出裁定，必將載入史冊，留下歷史罵名。



國民黨團也敬告賴清德及民進黨團51位“立委”，暫時處分也只能暫停適用六個月，六個月後“憲法”法庭仍然必須面對新法。務實面對多數民意所制定的法律，立即公告新法、提出適才適所公正超然的大法官人選，相信才是全民所希望看到的。



國民黨團再次呼籲賴清德，人民要的是安定的生活、清廉的政府，“韓國的尹錫悅”就是你的借鏡，民眾不希望“今日尹錫悅 明日賴清德”一語成讖，那將是“國家”的不幸，更是台灣人的悲哀。



最後，國民黨強調，台灣能否保有最後一絲司法獨立的空間，就在大法官們的一念之間，是歷史留名？還是留下罵名？大法官們做出裁定前，請三思！再三思！