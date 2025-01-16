藍委爆莒光日播八炯影片抹紅　顧立雄：再了解

藍委徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月16日電（記者 張穎齊）親綠網紅“八炯”温子渝日前PO影片質疑全台有20萬人擁有大陸身分證，引起爭議。中國國民黨籍“立委”徐巧芯16日踢爆，53工兵群工兵支援營裝備連輔導長林姓中尉，在莒光日播放八炯的影片，並指控國民黨、台灣民眾黨與大陸有瓜葛，有無違反軍中紀律？台“國防部長”顧立雄答詢，“國安法”有要求軍人要政治中立，但他現在才知此事，要再去了解。



“立法院”“外交及國防委員會”16日邀請“國安局長”蔡明彥、“國防部長”顧立雄、陸委會副主委沈有忠、通訊傳播委員會基礎設施處長陳春木、“交通部”產業發展及國際事務司長陳進生、中華電信總經理林榮賜、“經濟部”公營司長胡文中、台電專業總工程師石吉亮、“數位發展部政務次長”闕河鳴、“海委會”“海巡署副署長”謝慶欽報告“針對海底電纜係‘國家’對外重要通訊手段，為避免大陸利用各種灰色地帶手段測試台灣網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性”並備質詢。



徐巧芯質詢，日前八炯PO出影片，稱台灣有10幾萬、20萬人同時擁有大陸籍身分證，代表占全台人口1%，假設這比例套用到軍隊志願役員額16萬人來看，可能有1600人潛藏在部隊中，但在簽志願役時，有明訂不能有“雙重國籍”，所以不算義務役人員，數字可能更多；另外照這樣看台灣22縣市每縣市平均有3千、4千名陸籍人士，顧立雄覺得台灣可能有20萬人同時擁有兩岸的身分證嗎？台“內政部長”劉世芳已說經查不到10名台人擁有陸籍。



顧立雄答詢，據他了解，證件有分為身分證、定居證、居留證等，若要拿大陸籍身分證，就要整個放棄台灣戶籍，台胞證也沒了，必須要有放棄戶籍的區隔。

