黃仁勳搭專機來台　將與張忠謀等碰面

黃仁勳接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天來台，預計出席矽品精密位在台中潭子科技園區新廠開幕活動，下午乘坐私人專機抵達台中機場，一入境就受到民眾熱烈歡迎，被問到這趟來台的目的，他表示，主要是來與合作夥伴聚聚，與台灣的員工一同慶祝農曆新年，並透露將與台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲嘉等人碰面。至於輝達亞洲總部地點，黃未正面回應，僅說有許多好提案在評估，歡迎大家有好的建議都能告訴他，台中也是考慮地點之一。



黃仁勳今年首度旋風來台，16日下午1時18分乘坐私人專機在抵達台中機場，將直奔合作夥伴矽品精密位在潭子科技園區的新廠開幕致詞，17日將出席輝達台灣分公司的員工尾牙活動。



黃仁勳入境機場大廳，現場守候的紛絲就揚起一陣歡呼聲，並有許多粉絲上前要合照、簽名，黃仁勳來者不拒，展現親民作風。



黃仁勳隨後接受媒體採訪，他表示，這次專程到台灣和員工一起慶祝新年（Chinese New Year），今天也是他人生第一次來台中，受邀出席合作夥伴矽品的新工廠成立揭幕。輝達和矽品合作長達27年，一直是非常密切工作夥伴，所以他特別前來致意。



媒體問，晚上有安排嗎？外傳可能與台中市長盧秀燕一同逛逢甲夜市？黃仁勳表示，今天太冷了，反問記者“你覺得呢？大家都要逛夜市嗎？”台中有夜晚有跟台北一樣有趣嗎？最後笑稱，如果大家熱情邀約，他有時間就會去。