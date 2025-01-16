邱臣遠快閃帛琉惹議　竹市府：招商引資

邱臣遠這兩天隨林佳龍訪問帛琉引發爭議。（照片：新竹市政府提供） 中評社新竹1月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠近兩天快閃帛琉，出席帛琉正副總統就職典禮，因行程保密到家，許多媒體和議員都是邱搭機離台後才得知，因此引來綠營議員不滿痛批邱無心市政。新竹市政府則在今日強調，帛琉艾萊州為新竹市姊妹市，邱此行主要是希望能招商引資，為新竹市開創更多商機。



邱臣遠15日隨“外交部長”林佳龍率領的特使團與產業考察團搭機赴帛琉出席今日的帛琉正副總統就職典禮，因邱從去年7月代理市長至今不到半年，卻已多次出境，引發民進黨新竹市議會黨團不滿，許多綠營議員紛紛跳出來痛批邱無心市政，且完全不在乎社會觀感與市民感受，並質疑邱此行的正當性。



對此，邱臣遠透過新竹市政府回應表示，新竹市與帛琉艾萊州自2011年締結為姊妹市，雙方在醫療、農漁業及觀光等領域，一直保持著深厚的交流與合作。而此次受邀參加帛琉總統惠恕仁連任就職典禮，更是睽違近14年新竹市長再度造訪帛琉，他會充分把握機會與“產業考察團”交流推廣新竹產業環境優勢，介紹企業總部設立及工業區更新立體化等政策優惠措施。



新竹市政府指出，邱臣遠今晚就會返台持續市政工作，此行除了可強化城市交流並行銷新竹市的產業優勢與市政建設成果外，邱也會藉由此行積極招商引資，為新竹市開創更多商機。新竹市政府強調，新竹市擁有完整且多元的產業聚落，結合全球知名的科技產業鏈，是海內外企業布局國際市場、進行貿易及投資的理想城市。