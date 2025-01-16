黃國昌批賴、卓：人前手牽手　人後下毒手

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）賴清德16日上午會見中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率領的朝野“立委”訪美團，並發表訴諸“團結”的談話，喊話“在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下”；但隨即“行政院長”卓榮泰就召開記者會批評在野黨刪減明年度總預算案。台灣民眾黨代理主席黃國昌回應，“人前手牽手、人後下毒手”，這是賴清德所謂的團結？



台灣民眾黨“立法院”黨團16日下午臨時召開“蔡英文做得到，賴清德辦不到？“賴政府無能，只會造謠”記者會，民眾黨“立委”、代理主席黃國昌、“立委”麥玉珍、張啟楷、黃珊珊出席。



黃國昌會後接受媒體訪問時批評，賴清德、卓榮泰的行徑不就是說一套、做一套，人前手牽手、人後下毒手嗎？民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在朝野協商講，“不支持大罷免就不是台灣人”、其他在野黨是跳梁小丑、賣台，這就是賴清德所謂的團結？



至於卓榮泰批評，中國國民黨主席朱立倫這2天對台電預算、媒體宣傳大剌剌地指指點點，難道又想回到黨國時代嗎？



黃國昌說，朱立倫作為國民黨主席要發表政策立場，他尊重、沒什麼意見，但卓榮泰卻說朱立倫“指指點點”，那卓榮泰應該回去問賴清德是不是一天到晚指指點點，什麼叫政黨政治，卓榮泰連這都不懂，還當“行政院長”？這丟臉啊！衹有賴清德可以宣示政策、黨的立場，其他政黨通通不准？這是什麼民主素養？