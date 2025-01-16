高雄不能置身事外　罷韓團體將辦宣講

Wecare高雄發起人尹立（右）、台灣基進黨籍高雄市議員張博洋受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月16日電（記者 蔣繼平）二月開始可能掀起“立委”大罷免浪潮，高雄是綠營大票倉，但區域“立委”清一色都綠的，高雄綠營面臨沒對象可罷、置身事外，無法炒熱氣氛。2020年曾經成功罷免時任高雄市長韓國瑜的親綠公民團體“Wecare高雄”與台灣基進黨，今天開記者會宣布1月23日世界自由日舉辦千人街頭宣講，期望有更多人響應並注意藍白毀憲亂政。



曾於2020年罷韓成功的親綠公民團體“Wecare高雄”下午3時在高雄市三民區的三民公園，舉辦“We care台灣 護國討傅抗藍白”記者會，針對藍白兩黨聯手推動的爭議性修法，號召高雄人在1月23日傍晚站出來，一起到三民公園抗議藍白兩黨聯手推動的爭議性修法。



Wecare高雄發起人尹立，還有台灣基進黨籍高雄市議員張博洋到場接受媒體訪問，並喊“護國討傅抗藍白，123站出來”口號。張博洋表示，高雄沒有“立委”可以罷免，但不能置身世外，高雄是民主火車頭、南部也是大票倉，更順利罷韓，高雄人應該勇敢站出來，希望有千人的場面。



尹立也說，1月23日是自由日，也就是世界自由日，高雄雖然無法參與大罷免，但是傳承、接棒相當重要，大家應該要站出來，當天會邀請民意代表來宣講，詳細剖析台灣內外的威脅，二月可能會有大罷免，民眾要先知道這件事，才能有後續的行動，所以號召公民參與。



對於未來罷免浪潮是否有擔憂部分，尹立指出，因為“公職人員選舉罷免法”部分條文修正案已經三讀通過，未來罷免案提議人及連署人應附身分證正、反面影本，未來罷免連署成案可能會面對適用新舊法的問題，二月要注意新法生效“日期”，因為會增加連署難度。