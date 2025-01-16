總預算協商再破局　韓批柯一人跳水上芭蕾

朝野黨團協商2025年度總預算案。（照片：國會頻道直播畫面） 中評社台北1月16日電／“立法院”16日繼續針對2025年度總預算案進行黨團協商，民進黨“立院”黨團總召柯建銘一人講超過半小時，且再次扯到罷免議題，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁不爽嗆“你來選區域被罷免看看啊”。國民黨籍“立法院長”韓國瑜無奈表示，柯建銘一人水上芭蕾跳了38分鐘，“柯總召應該扮演所有委員典範，但卻跟其他政黨‘立委’謾罵”，韓最後於下午12時30分裁示，各黨團沒有共識，下午將不進行協商，“散會”。



媒體報導，柯建銘在演說中什麼都談，甚至把與總預算無關的野生動物保護法協商也納入討論，過程中韓國瑜不斷提醒聚焦，“我現在還沒看到焦”。最後柯建銘講到罷免，表示他要繼承蔣經國、前民進黨主席施明德遺志，要反共，要大罷免，傅崐萁因此大為不滿，嗆“你再下來選區域‘立委’一次嘛，這樣才會被罷免”，更痛批柯建銘一人講了快一小時不讓其他人講，“衹有民進黨可以講話才是民主？什麼叫民主？”



韓國瑜無奈向柯建銘表示，柯總召今天一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘，他很想把朝野協商平台搭建起來，大家心理壓力都很大，希望總預算通過，但他很遺憾，柯建銘應該扮演所有委員典範，把經驗傳承給更年輕的委員，希望是有效率的朝野協商，但柯建銘沒有辦法當典範，跟其他政黨“立委”謾罵。



韓國瑜會中說，他在思考，要不要繼續下午協商，如果這個協商方式不能改變，“到底所求為何”，等下請在野黨團發言完後，想針對是否能夠聚焦總預算協商，也請大家表明態度，如果真的協商不行就全部交院會來處理。



國民黨團首席副書記長王鴻薇說，這是正常的協商嗎？大部分時間聽到的是柯建銘的獨白。從罵院長、罵國民黨到罵民眾黨團總召黃國昌以及國民黨團書記長林思銘，跟總預算有什麼關係？王鴻薇表示，這就是柯建銘的策略，就是不協商，靠側翼中央廚房把所有預算釋放出去，用民進黨側翼媒體修理在野黨，今天就變民進黨開記者會黑在野黨。