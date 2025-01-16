對壘林岱樺？邱議瑩也PO跨黨派掃街照

爭取高雄市長初選的綠委邱議瑩今天PO出與跨黨派的市議員合體掃街照。（邱議瑩服務處提供） 中評社高雄1月16日電（記者 蔣繼平）民進黨的高雄市長初選競爭激烈，綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春都有表態角逐，五搶一。曾表態不會同意林岱樺出線的邱議瑩，兩女的攻防也受到外界關注，“正國會”的林岱樺上週PO出與湧言會議員合體掃街照，親新系的邱議瑩今天也PO出跨黨派的掃街圖，似乎劍指林岱樺，再次引起討論。



林岱樺上週公布與同黨的湧言會高雄市議員林智鴻、張漢忠、黃飛鳳等人一起跑行程，掀起“正國會”與湧言會合作的討論。雖然事後林智鴻表示湧言會沒有明確表態與誰合作，而鳳山是林岱樺的政治發跡地，都很樂於陪同掃街。



邱議瑩今天也公布早上與民進黨湧言會議員鄭孟洳、台灣基進黨籍議員張博洋陪同掃高雄果菜市場，並發放邱議瑩的新年小紅包，更強調“在春節前展現團結氛圍”，也引起一陣討論。



雖然張博洋下午受訪也回應沒有明確支持的初選對象，不管誰來都會陪同，還強調過幾天會陪林岱樺掃街行程。但林岱樺、邱議瑩先後PO出合體掃街拜票照片，已經引起地方討論。



親新系的邱議瑩去年曾表示，她不會容許林岱樺被提名，若在全民調情況下林岱樺仍領先，她會支持其餘4人整合出一人與林進行PK。除了林岱樺是“正國會”之外，其餘爭取初選的對手，賴瑞隆、許智傑、許銘春都是新系。外界也關注邱議瑩、林岱樺兩人攻防。