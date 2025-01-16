維護費被刪　“農業部”：媒體以後自帶發電機

“農業部次長”胡忠一。（照片：“行政院”提供） 中評社台北1月16日電／“行政院長”卓榮泰今天大陣仗率領各“部會”首長舉行相關總預算記者會，“農業部次長”胡忠一在記者會上指出，因為基本行政維護費被刪剩下新台幣1元，未來工作上，水不能用、電不能用、電話、傳真機不能用。各位媒體要到“農業部”採訪，最好自己帶衛生紙、發電機、手電筒，因為我們無法供應。



中國國民黨“立委”羅智強則在臉書轟，“農業部”是“造謠部”，國民黨“立委”張嘉郡提案刪減“農業部”0.07%的預算，“農業部”還是會活得好好的，側翼網軍不要再秀下限造謠。



羅智強表示，“農業部”的整體預算1692億元，張嘉郡提案刪減“農業部”與農糧署兩筆共1.2億元的業務費。老農福利津貼、農民職業災害保險等預算一毛未刪。“立委”提案僅刪萬分之7的預算，“農業部”就公然造謠說，將史無前例導致政府機關關門。



胡忠一表示，業務費刪減影響老農津貼申領發放；文宣費變零影響農產品行銷、防疫及治山防災宣導；農業發展基金的獎補助費被凍結37億元，影響農業貸款、肥料價差補貼；農田水利事業作業基金凍結10億元，更衝擊農業命脈的灌溉用水。他也說，希望不要用這種方式刪除預算，除了工作受到影響，農民與消費者也受到影響。



“行政院主計總處”編具今年度“中央政府”總預算案暨附屬單位預算及綜計表與“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案，其中總預算歲入為新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入歲出賸餘209億元，預算案正在“立法院”審議階段，不過在野黨團表態將大幅減列各部會文宣及業務費用。



“行政院”今天舉行今年度總預算相關說明記者會，由“行政院長”卓榮泰率領相關“部會”首長，說明總預算案可能受衝擊的面向。卓榮泰表示，立法監督行政是“憲法”賦予的權力，但監督審查權力的行使，應該建立在“福國利民”、對“國家”有益的前提，而非宣洩情緒，甚至是報復性審查預算。

